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Dünya

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda ölü sayısı 3 bine yaklaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda ölü sayısı 3 bine yaklaştı

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, çatışmalardaki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.

Perre, son dönemde Goma sokaklarından 2 bin cesedin toplandığını, 900 cesedin de farklı hastanelerdeki morglarda bulunduğunu kaydetti.

Bir çok bölgede hala toplanmayı bekleyen cesetlerin olduğunu, kayıp sayısının artacağını vurgulayan Perre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) olası salgınlar konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

M23, stratejik konumdaki eyaleti ele geçirdi

KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin bir çok bölgesini ele geçiren M23, son olarak 30 Ocak'ta eyalet başkenti Goma'yı da kontrolü altına alarak, vali atamıştı.

Ruanda ve Uganda'ya sınırı bulunan söz konusu eyalet stratejik konumuyla öne çıkıyor.

M23'nin 2 gün önce ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı bir propaganda" olduğunu savunarak, çatışmaların devam ettiğini duyurmuştu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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