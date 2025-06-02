Eski Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, BM Genel Kurul Başkanı seçildi
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığına, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi.
Birleşmiş Milletler
BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Baerbock, 2025-2026 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.
Baerbock, Rusya'nın talebi üzerine BM Genel Kurulunda gizli oylamayla yapılan seçimde, 188 oyun 167'sini alarak BM 80. Dönem Genel Kurul Başkanı seçildi.
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Rusya, Baerbock'un adaylığına karşı çıkan ülkeler arasında yer alırken 14 ülke de "çekimser" oy kullandı.
Aralık 2021 ile Mayıs 2025 arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.