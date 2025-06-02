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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörlerinden Gazze'ye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi için "güvenli geçiş" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle İtalya'dan dün yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi Madleen'in güvenli geçişi için çağrıda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
BM raportörlerinden Gazze'ye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi için "güvenli geçiş" çağrısı Fotoğraf: Salvatore Allegra/AA

Cenevre

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze halkının yok oluşu önlemek için yardıma acilen ihtiyacı var. Bu girişim, bunu sağlamak için sembolik ve güçlü bir çabadır. İsrail, dünyanın yakından izlediğini hatırlamalı, Özgürlük Filosu Koalisyonu ve yolcularına karşı herhangi bir düşmanca eylemden kaçınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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Gemi için güvenli geçiş çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze halkının, işgal altında bile olsa kendi karasularından yardım alma hakkına sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Koalisyon gemisinin Gazze halkına ulaşmak için uluslararası sularda serbestçe geçiş hakkı var. İsrail, uluslararası hukuk tarafından uzun zamandır tanınan seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etmemeli. İsrail'in, insan hakları savunucularına, BM ve sivil insani yardım misyonlarına yönelik tekrarlanan şiddetli saldırıları göz önüne alındığında, Özgürlük Filosu Koalisyonu katılımcılarının güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Koalisyonun, mayısta Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine Malta açıklarında yapılan saldırının da hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisi Gazze açıklarında Filistin karasularına yaklaşırken, İsrail uluslararası hukuka ve insani yardım için engelsiz erişimi sağlamak için Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerine uymalı. İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik açlık kampanyası ve soykırımcı şiddetinin üzerinden 600 günden fazla zaman geçti. Gazze'deki durum en korkunç seviyede."

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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