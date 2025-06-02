Beyaz Saray'dan "Rusya-Ukrayna savaşı artık sona ermeli" çağrısı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın aynı masaya oturmasını istediğini belirterek, savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Washington
Beyaz Saray'ın bahçesinde, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin sorularını yanıtlayan Leavitt, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor ve bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada yaşananlar hakkında ne düşündüğü konusunda, sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesini yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Leavitt, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin reaksiyonlarının ne olduğunun sorulması üzerine, "Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Bu savaş iki taraf için de acımasız geçmiş ve çok fazla insan hayatını kaybetmiştir. Başkan bu savaşın müzakere masasında sona ermesini istemektedir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.