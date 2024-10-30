Dolar
34.27
Euro
37.25
Altın
2,785.86
ETH/USDT
2,660.00
BTC/USDT
71,798.00
BIST 100
9,006.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Komiseri Türk'ten, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddetin soruşturulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddet olaylarının ve hak ihlallerinin "kapsamlı" şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
BM Komiseri Türk'ten, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddetin soruşturulması çağrısı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Ankara

Bangladeş'e iki günlük ziyaretini tamamlamasının ardından başkent Dakka'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk, ülkede yüzlerce kişinin öldüğü öğrenci protestolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk, söz konusu protestolardaki şiddet olaylarının ve hak ihlallerinin "kapsamlı" şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

BM Komiseri, protestoculara ve aralarında çocukların da olduğu diğer kişilere yönelik şiddete ilişkin adalet arayışının "öncelik" olduğunu söyledi.

Türk, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un yanı sıra birçok hükümet yetkilisiyle bir araya gelmiş ve hastanede tedavi gören protestocuları da ziyaret etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB'de "Afrika'nın Geleceği" paneli düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığında Mehmetçikle bir araya geldi
İzmir'de mahalle sakinleri çektikleri video ile ulaşım sorunlarına dikkati çekti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı
Hac kurası yarın çekilecek

Benzer haberler

BM Komiseri Türk'ten, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddetin soruşturulması çağrısı

BM Komiseri Türk'ten, Bangladeş'teki öğrenci protestolarındaki şiddetin soruşturulması çağrısı

BMGK, Somali'deki yardım misyonunun görevlerini geçiş sürecinde bölge ekibine devretme kararı aldı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimini duyurdu

Filistin, İsrail'in UNRWA kararının BM'ye taşınması için "siyasi adım atmaya" hazırlanıyor

Filistin, İsrail'in UNRWA kararının BM'ye taşınması için "siyasi adım atmaya" hazırlanıyor
BM'den Orta Doğu'da sivillerin korunması için diplomatik çabaların hızlandırılması çağrısı

BM'den Orta Doğu'da sivillerin korunması için diplomatik çabaların hızlandırılması çağrısı
BM üyeleri, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasına tepki gösterdi

BM üyeleri, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet