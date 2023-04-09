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Dünya

BM: Kızıldeniz'deki petrol tankerinin kurtarılması için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer petrol tankerini kurtarmak için 32 milyon dolara daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mohammed Sameai, Gülşen Topçu  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
BM: Kızıldeniz'deki petrol tankerinin kurtarılması için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Yemen

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Safer tankerindeki sızıntının önlenmesi için 97 milyon dolar yardımda bulunan üye devletlere, özel sektöre ve insanlara teşekkür etti.

Gresley, "Sızıntının önüne geçmeye her zamankinden daha yakınız ancak Safer tankerini kurtarmak için 32 milyon dolara daha ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 7 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Safer petrol tankerini boşaltmak için Çin'den bir tanker gemisinin demir aldığı bildirilmişti.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Grisley, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

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