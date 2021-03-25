Euro
9.37
Dolar
7.94
BIST 100
1,394.36
Altın
1,730.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Kaşıkçı cinayeti Özel Raportörü Callamard'ın Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı

OHCHR Sözcüsü Colville, "Agnes Callamard'ı hedef alan tehditle ilgili The Guardian haberinde yer alan detayların doğru olduğunu teyit edebilirim. Tehdit yapıldıktan sonra OHCHR Callamard'ın kendisini bilgilendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram Altuğ   | 25.03.2021
BM, Kaşıkçı cinayeti Özel Raportörü Callamard'ın Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiği doğruladı.

23 Mart'ta İngiliz The Guardian gazetesine bir değerlendirmede bulunan Callamard, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir toplantıda, kendisi hakkında, "dizginlenmemesi durumunda ilgilenileceğini" söylediğini aktarmıştı.

Bu bilgiyi kendisine bir meslektaşının verdiğini aktaran Callamard, ifadenin nasıl algılandığı sorulduğunda, "Bir ölüm tehdidi. Böyle anlaşıldı." ifadesini kullanmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Raportör Callamard'ın Suudi yetkili tarafından tehdit edildiğini teyit etti.

Sözcü Colville, "Agnes Callamard'ı hedef alan tehditle ilgili The Guardian haberinde yer alan detayların doğru olduğunu teyit edebilirim. Tehdit yapıldıktan sonra OHCHR Callamard'ın kendisini bilgilendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Colville, OHCHR'nin olaya ilişkin BM Cenevre Ofisi güvenlik birimini de bilgilendirdiğini aktardı.

Dönemin BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger'in de tehdide ilişkin haberdar edildiğini belirten Colville, Tichy-Fisslberger'in de tehditle ilgili yetkililere bilgi verdiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan bir daha çıkamamıştı

BM Raportörü Callamard'ın Haziran 2019'da yayımlanan raporunda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadesine yer verilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün geçen ay yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." açıklamasında bulunulmuştu.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha buradan çıkamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 aşı savaşı, Afrika'ya aşı tedarikinde gecikmelerin yaşanmasına neden olabilir'
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor
Zonguldak BEÜ'de Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi

Benzer haberler

BM, Kaşıkçı cinayeti Özel Raportörü Callamard'ın Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı

BM, Kaşıkçı cinayeti Özel Raportörü Callamard'ın Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı

Eş-Şebab Somali'de BM ve Afrika Birliği merkez binalarının bulunduğu kampı hedef aldı

Yemen'deki Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi'yle görüşmeyi reddettiklerini açıkladı

BM: Libyalılar ülkedeki paralı savaşçılar ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor

BM: Libyalılar ülkedeki paralı savaşçılar ve yabancı güçlerin çekilmesini istiyor
BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı

BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı
Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında en az 15 kişi öldü

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında en az 15 kişi öldü