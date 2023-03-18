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Dünya

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatılması dolayısıyla diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kasım İleri  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için Türkiye'ye teşekkür etti

Washington

Dujarric, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Dujarric, "22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi uzatıldı. Girişim, belirlenen Ukrayna limanlarından tahıl ve ilgili gıda maddeleri ile amonyak gibi gübrelerin güvenli sevkiyatını sağlamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, ilk iki dönemde 25 milyon metrik ton tahıl ve gıda maddesinin 45 ülkeye taşınarak küresel gıda fiyatlarını düşürmeye ve piyasaları stabilize etmeye yardımcı olduğunu kaydeden Dujarric, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Rus gıda ürünlerinin ve gübrelerinin dünya piyasalarına tanıtılmasını teşvik etmeye yönelik Mutabakat Zaptı ile birlikte anlaşmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için küresel gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Sözcü, açıklamasında, "Her iki anlaşmaya da güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyoruz ve tüm tarafları bunları tam olarak uygulamak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

​​​​​​​Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.

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