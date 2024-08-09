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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in son tahliye kararı 60 bin Filistinliyi Gazze'nin batısına yöneltti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun çarşamba günü açıkladığı son tahliye kararından sonra en az 60 bin Filistinlinin Gazze'nin batısındaki bölgelere sığınmış olabileceğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
BM: İsrail'in son tahliye kararı 60 bin Filistinliyi Gazze'nin batısına yöneltti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili bilgiler paylaştı.

Nino, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, son 72 saatte en az 60 bin Filistinlinin batıdaki bölgelere doğru hareket etmiş olabileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

İlk izlenimlere göre bu hafta tahliye edilen Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinin "yaklaşık 43 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını" belirten Nino, bu alanda üç düzineden fazla su sanitasyon ve hijyen tesisiyle Endonezya hastanesi de dahil olmak üzere beş işlevsel sağlık tesisinin bulunduğunu söyledi.

Nino, "Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasının geçen yıl ekim ayından bu yana tahliye emri altına alındığı değerlendiriliyor." dedi.

Sözcü Yardımcısı Nino, Gazze'ye ulaştırılabilen yardım miktarının Refah sınır kapısının kapatıldığı mayıs ayı başından bu yana "yarıdan daha fazla azaldığını" söyledi.

Nisan ayında günlük ortalama 169 kamyonun Gazze'ye yardım ulaştırabildiğini belirten Nino, yardım kamyonlarının sayısının haziran ve temmuz aylarında 80'in altına düştüğünü belirtti.

Nino, ayrıca İsrail'in insani yardım konvoylarını "reddetmeye ve engellemeye devam ettiğini" sözlerine ekledi.

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