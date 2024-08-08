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Dünya

BM: İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli Gazze'nin batısına kaçıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli'nin Gazze'nin batısına doğru kaçtığını belirtti.

Mücahit Oktay  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
BM: İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli Gazze'nin batısına kaçıyor

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili son gelişmeleri gazetecilerle paylaştı.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), sahadaki ortaklarımızın batıya, El Mawasi'ye doğru kaçan binlerce insan gözlemlediğini bildiriyor." dedi.

İsrail ordusunun bugün erken saatlerde yeni bir tahliye emri yayımladığını hatırlatan Haq, 30'dan fazla mahallenin bulunduğu bölgede, "ilk tahminlere göre" yaklaşık 15 bin 500'den fazla insanın etkilendiğini belirtti.

Tüm tarafları bir kez daha, "uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uymaya" çağıran Haq, "sivillerin ve sivil nesnelerin korunmasına özen göstermenin" gerektiğini vurguladı.

Yollar bombalandığı için gerekli gıda ulaştırılamıyor

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, Gazze'de İsrail ordusunun tüm yolları ve geçiş noktalarını bombaladığı için BM Dünya Gıda Programı (WFP) yönetimindeki konvoyların Filistinlilere gerekli gıdayı ulaştıramadığını kaydetti.

Haq, "Devam eden düşmanlıkların yollara zarar verdiğini, kamu düzeni ve güvenliği eksikliğinin Gazze'de gıda taşımacılığı operasyonlarını ciddi şekilde engellediğini" ifade etti.

WFP'nin temmuzda Gazze'de yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşabildiğini belirten Haq, "tahliye emirleri ve altyapıdaki hasar nedeniyle" gıda dağıtım noktalarının sayısının azalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Haq, bu nedenle Gazze'de gıda sıkıntısı çeken insan sayısının 600 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

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