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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
BM, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi

Geneve

Lübnan'ın ardından Suriye'yi ziyaret eden Grandi, temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Grandi, "23 Eylül'den bu yana İsrail'in hava saldırısının artmasıyla 250 bin kişinin geçtiği Suriye/Lübnan sınırındayım. Yerel yetkililer, Suriye Kızılayı, BM ve ortakları, insani ve verimli bir karşılama sağlamak için BMMYK ile 7/24 çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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