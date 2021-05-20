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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Bayram Altuğ   | 20.05.2021
BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi Fotoğraf: Ömer Ensar/AA

Cenevre

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu, 19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 1570 kişinin de yaralandığını aktardı.

Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Laerke, İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişinin öldüğünü, 796 kişinin de yarandığını kaydetti.

Sözcü Laerke, "Gazze'de İsrail güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dün dokuzuncu gününde devam etti ancak daha az yoğundu. Öte yandan, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Genel olarak durum endişe verici olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Laerke, Gazze'ye insani yardım ekiplerinin ve kritik malların girişinin sağlanması ve Gazze'de insani yardımların güvenli şekilde dağıtılması için ateşkese varılıncaya kadar, çatışmalara "insani ara" verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini de aktaran Laerke, bunlardan 47 bininin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 58 okula sığındığını kaydetti.

Laerke, yerinden edilen 28 bin 700 kişinin de bölgedeki aileler tarafından misafir edildiğini sözlerine ekledi.

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