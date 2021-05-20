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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın daha hayatını kaybetti

Ali Semerci   | 20.05.2021
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın daha hayatını kaybetti

Gazze

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın daha yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine şiddetli saldırılar düzenledi.

Han Yunus'un batısındaki Es-Satr bölgesine düzenlenen hava saldırısında Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki gümrük muhafaza bölgesinde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında birkaç kişi yaralanırken, Han Yunus'un Japon Mahallesi ile Refah'taki Eş-Şebbura bölgesinde de birer evin hedef alındığı söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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