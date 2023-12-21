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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail’den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
BM, İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi

Ankara

OHCHR, İsrail askerlerinin Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'nde sivilleri öldürdüğüne ilişkin bulgular içeren bir rapor yayımladı.

Bu bilgilerin, İsrail güçleri tarafından sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve öldürüldüğüne ilişkin önceki iddiaların ardından edinildiği kaydedilen raporda, İsrail yetkililerinin bu iddialarla ilgili derhal bağımsız, kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatması gerektiği vurgulandı.

Raporda, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu tür ciddi ihlallerin tekrarını önlemek için önlemler alınmasının da önemli olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin 19 Aralık'ta 20.00-23.00 saatleri arasında er-Rimal Mahallesi'nde "Annan ailesi" ile üç akraba ailenin barındığı el-Avde binasını kuşattığı ve buraya baskın düzenlediği hatırlatılan raporda, "Medya kaynakları ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), tarafından aktarılan tanık ifadelerine göre, İsrail askerlerinin binayı ve burada barınan sivilleri kontrol altına alırken, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırdığı, ardından çoğunlukla 20'li yaşların sonlarında ve 30'lu yaşların başlarında olan erkeklerden oluşan en az 11 kişiyi aile üyelerinin önünde vurarak öldürdüğü iddia ediliyor." denildi.

Raporda, İsrail güçlerinin daha sonra kadın ve çocukların bir odaya girmesi yönünde emir verdiği, onlara ateş ettiği ya da odaya bir el bombası atmasıyla aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu bazılarının ciddi şekilde yaralandığının da iddia edildiği yer aldı.

OHCHR'nin el-Avde binasında işlenen cinayetleri doğruladığı ancak bunun detayları ve koşullarının hala soruşturulduğu kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin olayla ilgili henüz bir bilgi vermediği de belirtildi.

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