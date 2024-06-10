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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de binaların yarısından fazlasının yıkıldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığını belirtti.

Mustafa Deveci  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
BM, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de binaların yarısından fazlasının yıkıldığını duyurdu

Ankara

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'deki yıkımın anlatılamaz boyutta olduğu vurgulanırken bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı belirtilen açıklamada, "Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak daha da uzun sürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaşanan acıların son bulması gerektiği vurgulanarak ateşkes çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 24 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 77 bin ton patlayıcı kullandığı Gazze'de 87 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi.

BM'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceği belirtilmişti.

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