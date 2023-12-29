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Dünya

BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin bu yıl Batı Şeria'da 504 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Mustafa Deveci  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

Ankara

Birleşmiş Milletler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te 504 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da bölgede son 18 yılda en fazla kişinin öldürüldüğü yıl olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kurumun 2005'ten bu yana İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilere ilişkin kayıt tuttuğunu belirtti.

Paylaşımda, İsrail güçlerinin bu yıl Batı Şeria'da 504 Filistinliyi öldürdüğü, 2023 yılının da UNRWA'nın kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana en fazla Filistinlinin öldürüldüğü yıl olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçleri, özellikle 7 Ekim'den sonra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarına hız verdi.

Batı Şeria'da baskınlarını artıran İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs dahil bölgede 315 Filistinliyi öldürdü, 4 bin 840 kişiyi de gözaltına aldı.

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