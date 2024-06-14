Dolar
32.79
Euro
35.11
Altın
2,331.33
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - VTR - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
logo
Dünya

BM, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginliğe karşı itidal çağrısında bulundu

BM Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail askerlerinin mancınıkla alev topları atarak Lübnan'ın güneyinde yangın çıkarmaya çalışmasıyla ilgili, "Taraflara itidal ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
BM, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginliğe karşı itidal çağrısında bulundu

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin "İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik hakkında bir sorum var. Sosyal medyada İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyine mancınıkla alev topları attığına ilişkin görüntüler yayılıyor. Artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarının çıkmasının engellenmeye çalışıldığı bu bölgede, topların yangına etkisi olabileceği düşünülüyor. Bazı haberlerde İsrail'in bu tekniği maliyeti düşürmek için kullandığı söyleniyor. Görünen o ki, Orta Çağ'a dönüş yaptık. Buna bir tepkiniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Tarafların çatışmaya son vermesi gerektiğini vurgulayan Haq, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca diplomatik çözüm için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Taraflara itidal ve gerginliği artıracak her türlü eylem ve söylemden kaçınma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"Bölgesel yayılma riski çok büyük"

Haq, diğer taraftan gazetecilere yaptığı açıklamada BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) sahada görevini yerine getirmeye devam ettiğini ve gerginliği azaltmaya çalıştığını kaydetti.

Ekim ayının ardından çok sayıda can kaybı olduğunu, ailelerin yerinden edildiğini ve mahallelerinin yok edildiğini belirten Haq, "Bölgesel yayılma riski çok büyük." uyarısında bulundu.

İsrail askerleri mancınıkla alev topları atıyor

Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü
Konya'da yeni bir obruk oluştu

Benzer haberler

BM, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginliğe karşı itidal çağrısında bulundu

BM, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginliğe karşı itidal çağrısında bulundu

BM'nin "kara listeye" aldığı İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 15 binden fazla çocuk öldü

BM raportörleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli öldü
Filistinli uzmana göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarım ve hayvancılık bitti

Filistinli uzmana göre İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarım ve hayvancılık bitti
Katledilen Filistinli çocuklar için hazırlanan karneler uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı

Katledilen Filistinli çocuklar için hazırlanan karneler uçan balonlarla gökyüzüne bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet