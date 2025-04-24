Dolar
38.29
Euro
43.73
Altın
3,338.71
ETH/USDT
1,768.90
BTC/USDT
93,612.00
BIST 100
9,490.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya." dedi.

Şerife Çetin  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

New York

Lacroix, 13-14 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek bakanlar düzeyinde barış gücü toplantısına ilişkin BM binasında basına açıklamada bulundu.

Barış gücü misyonlarının, artık daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Lacroix, "Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." değerlendirmesini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lacroix, "Günümüzde barış gücü operasyonları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun devlet içi ve devletler arası çatışmalarla karşı karşıya." diye konuştu.

Çatışmaların doğasının da hızla değiştiğine dikkati çeken Lacroix, tüm bu zorluklara rağmen sahada görev yapan barış gücü personelinin her gün yüz binlerce sivili korumaya devam ettiğinin altını çizdi.

Lacroix, "Barış güçleri, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yaratıyor, ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engelliyor, siyasi süreçlere destek veriyor, ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Berlin'de gerçekleşecek bakanlar düzeyindeki toplantının tüm bu sınamaların ele alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Barış gücünün, gelecekte de BM'nin ve çok taraflılığın önemli, uygulanabilir, güvenilir ve etkili araçlarından biri olarak kalmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda artan mali kısıtlamalar altında görev yapacağımızı bildiğimiz için barış gücü faaliyetlerini daha maliyet etkin hale getirmenin yollarını da ele alacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 291 artçı sarsıntı kaydedildi
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Deprem öncesi gelen erken uyarı bildirimleri hayati önem taşıyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen iş insanı tutuklandı
Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun çatışmalarla karşı karşıyayız

BM'den Lübnan ordusuna 17 milyon avroluk destek

BM: Yardım operasyonları sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebilir

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlası yıkıldı ve zarar gördü

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ından fazlası yıkıldı ve zarar gördü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İslam dünyasıyla güvene dayalı ilişkileri sürdürüyoruz"
BM: Suriye'ye yönelik fon eksikliği alarm verici düzeyde

BM: Suriye'ye yönelik fon eksikliği alarm verici düzeyde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet