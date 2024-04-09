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Dünya

BM: İç savaşın yaşandığı Sudan'da zorla yerinden edilenler 8,5 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Sarrado, Sudan'daki iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiğini, zorla yerinden edilenlerin sayısının 8,5 milyonu aştığını ve bunların 1,8 milyonunun komşu ülkelere kaçtığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
BM: İç savaşın yaşandığı Sudan'da zorla yerinden edilenler 8,5 milyonu aştı Fotoğraf: Iker Pastor/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiğini vurgulayan Sarrado, Sudan ve komşu ülkelerin, dünyadaki en büyük ve zorlu yerinden edilme krizlerinden birini yaşadığını bildirdi.

Sarrado, zorla yerinden edilen veya kaçan kişi sayısının 8,5 milyonu aştığını ve bunların 1,8 milyonunun komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

Devam eden çatışmaların Sudanlıların hayatını alt üst ettiğini belirten Sarrado, sivillere yönelik saldırıların, uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek hız kesmeden devam etiğinin altını çizdi.

Sarrado, "Savaş bir yıl önce başlamasına rağmen sanki acil durum dün başlamış gibi her gün binlerce kişi sınırları geçiyor. Güney Sudan'a her gün ortalama 1800'den fazla kişi geliyor. Bu da aşırı gerilmiş altyapı üzerindeki baskıyı ve büyük insani ihtiyaçları daha da artırıyor." dedi.

Sudan'daki savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında birlik olarak yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.

Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, 2021'de sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

O tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere ve 2 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

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