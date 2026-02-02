BM, hafta sonu İsrail'in hava saldırısı düzenleyerek Filistinli sivilleri öldürmesini kınadı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava kuvvetlerinin hafta sonu ateşkesin devam ettiği Gazze'ye yönelik hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı.
New York
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dujarric, "Hafta sonu yaşanan şiddet olaylarına ilişkin raporları gördük ve İsrail'in hava saldırılarında sivillerin öldürülmesinden çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırıyla ilgili Dujarric, "Ve yine, tüm sivil ölümlerini kınıyoruz." dedi.
Refah Sınır Kapısı'nın açılması memnuniyet verici
Sözcü Dujarric, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde Mısır'dan gelecek yardımların Filistinlilere ulaştırılmasını sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından duyulan "memnuniyeti" dile getirdi.
Dujarric, "Daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak sivillerin gönüllü ve güvenli şekilde ayrılmasına ve geri dönmesine izin verilmelidir." ifadesini kullandı.
Temel insani yardım malzemelerinin "yeterli miktarda ve daha az kısıtlamayla" Refah ve diğer tüm geçiş noktalarından Gazze'ye ulaştırılması gereğine işaret eden Dujarric, bugün Gazze'den bazı hastalar ve refakatçilerinin doğrudan Mısır'a geçtiği bilgisini paylaştı.
İsrail ordusunun, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.