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Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

Betül Yürük   | 03.06.2022
BM Güvenlik Konseyi'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde ''Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi'' oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi ''Türkiye'' olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Uluslararası medya geniş yerdi 

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adını Ankara'nın talebinin ardından "Türkiye" olarak değiştirmesi uluslararası basında geniş yer buldu.

BM'nin ülke adını ''Türkiye'' olarak değiştirmesini, ilk Anadolu Ajansı duyurdu.

Haberin Anadolu Ajansı tarafından duyurulması uluslararası basında geniş yer buldu.

Associated Press, NPR, CBS, Al Jazeera, France 24, Canberra Times, WBTV, Yunan medyasında Kathimerini ile Greek City Times ve birçok websitesi Anadolu Ajansı'nı kaynak göstererek haberi duyurdu.

Washington Post, New York Times ve CNN gibi medya kuruluşları ise Anadolu Ajansı'nın haberinin ardından BM'yi arayarak ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adının BM'de "Türkiye" olarak değiştirilmesini haberleştirdi.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.




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