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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden Sudan'daki şiddet olayları için "insanlığa karşı suç" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yönelik etnik kimliklerine göre yapılan saldırıların insanlığa karşı suç boyutuna gelebileceği uyarısında bulundu.

Dildar Baykan Atalay  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
BM Genel Sekreteri'nden Sudan'daki şiddet olayları için "insanlığa karşı suç" uyarısı

Cenevre

Guterres, Cenevre'de Sudan ve bölgeye insani yardımı desteklemek için düzenlenen üst düzey konferansın açılış törenine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Sudan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insani ve insan hakları kanunları kapsamında zorunluluklarını yerine getirme çağrısı yapan Guterres, "Çatışmanın tüm taraflarını ve çevredeki ülkeleri, Sudan'da ve sınırdaki ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım çalışanlarının ulaşması için ellerinden geleni yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sudan için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden daha azı karşılandı"

Guterres, Batı Darfur eyaletinde bazı etnik gruplara yönelik saldırı haberlerine de değinerek, "Cuneyne'de cinsiyetçi ve cinsel şiddet olduğu, saldırılarda etnik ayrım gözetildiği iddialarından ötürü özellikle endişeliyim. Sivillere yönelik etnik kimliklerine dayalı hedef gözeten saldırılar, insanlığa karşı suç boyutuna gelebilir." uyarısında bulundu.

Sudan'a şu anda verilen desteğin ihtiyaçları karşılamadığının altını çizen Guterres, 2 ay gibi bir sürede 2 milyon kişinin yerinden edildiğine vurgu yaptı.

Guterres, "Sudan için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden daha azı karşılandı. Bugün hepinizi hayat kurtarıcı insani yardım için fon sağlamaya, en zor ve tehlikeli koşullarda yaşayan insanları desteklemeye davet ediyorum." çağırısında bulundu.

Söz konusu konferansa, Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB) eş başkanlık ediyor.

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