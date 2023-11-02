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Dünya

BM Genel Sekreteri, yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe vurgu yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekaya hazırlık konusunda dünyadaki ilk 50 ülke arasında hiçbir Afrika ülkesinin bulunmadığını belirterek, yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe dikkati çekti.

Behlül Çetinkaya  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
BM Genel Sekreteri, yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe vurgu yaptı

Milton Keynes

Guterres, İngiltere'nin Milton Keynes kentinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nde konuştu.

"Gelecek, bugün gibi yavaş olmayacak." diyen Guterres, yapay zekanın ulaştığı hızın tahmin edilemez seviyelerde olduğunu kaydetti.

Guterres, yapay zeka kaynaklı risklerin çeşitli olduğuna vurgu yaparak, "Yapay zeka hala gelişiyor ve yeni çözümler arıyor. Ancak açık olalım ki yapay zekanın yeni prensiplere ihtiyacı yok. Yapay zeka yönetimi için oluşturulacak prensiplerin hepsinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM şartına uygun olması gerekir." dedi.

Yapay zekanın bugün oluşturduğu riskler, uzun vadede negatif etkileri ve yapay zekanın oluşturacağı eşitsizliğe değinen Guterres, "Yapay zekaya hazırlık konusunda ilk 50 ülke arasında hiç Afrika ülkesi yok. Dünyanın en geri kalmış 25 ülkesinden 21'i Afrika'da." diye konuştu.

Guterres, yapay zeka teknolojilerinin sınırlı ülke ve şirketin kontrolünde olduğuna dikkati çekerek, "Bunu değiştirmek için sistematik bir çabaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Risklere karşı küresel bir bakış ihtiyacına işaret eden Guterres, BM'nin bu konuda attığı adımlara değindi.

Oluşturulan danışma kurulunun bu alanda yürütülen çalışmaları koordine ettiğini ifade eden Guterres, kurulun yıl sonunda tavsiye kararları açıklayacağını söyledi.

Guterres, bu kararların yapay zeka yönetimi, bilimsel mutabakat sağlama, risk ve sınamaları değerlendirme konusunda yarar sağlayacağını belirterek, "BM bu alanda üzerine düşen rolü oynayacak." dedi.


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