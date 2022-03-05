BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı 'insani yardım' konusunu görüştü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ülkesindeki insani yardım çabaları üzerine telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kuleba ile BM’nin Ukrayna içinde ve dışındaki insani yardım operasyonlarını değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, Genel Sekreter’in insani yardım operasyonlarını artırma taahhüdünde bulunduğu ve ikilinin yabancılar da dahil olmak üzere sivillerin savaş bölgelerinden güvenli şekilde tahliye edilmesi koşullarını ele aldıkları kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.