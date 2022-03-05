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Dünya

BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı 'insani yardım' konusunu görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ülkesindeki insani yardım çabaları üzerine telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Islam Doğru   | 05.03.2022
BM Genel Sekreteri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı 'insani yardım' konusunu görüştü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kuleba ile BM’nin Ukrayna içinde ve dışındaki insani yardım operasyonlarını değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter’in insani yardım operasyonlarını artırma taahhüdünde bulunduğu ve ikilinin yabancılar da dahil olmak üzere sivillerin savaş bölgelerinden güvenli şekilde tahliye edilmesi koşullarını ele aldıkları kaydedildi.

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