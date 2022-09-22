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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında tekrar başlayan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye "savaş esiri takası" teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esirinin mübadelesindeki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Betül Yürük   | 22.09.2022
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye "savaş esiri takası" teşekkürü

Birleşmiş Milletler

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen oturumda, Ukrayna-Rusya savaşının bitecek gibi görünmediğine dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararının "tehlikeli ve rahatsız" edici olduğunu belirten Guterres, bu adımla barıştan uzaklaşıldığını ve daha fazla kan döküleceğini söyledi.

Guterres, "Bu anlamsız savaş, Ukrayna'ya ve tüm dünyaya sınırsız ve korkunç zarar verme potansiyeline sahip." dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandum planlarının da son derece endişe verici olduğunu dile getiren Guterres, güç kullanarak başka bir ülkenin topraklarını ilhak etmenin uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini kaydetti.

Uluslararası Ceza Mamkemesinin (ICC), Ukrayna'da son derece rahatsız eden insan hakları ihlallerine yönelik soruşturma başlattığını vurgulayan Guterres, taraflara ICC ile iş birliği çağrısı yaptı.

Guterres, Ukrayna ve Rusya arasında 200'den fazla savaş esirinin mübadelesinin olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Bu anlaşmadaki rolleri dolayısıyla Türkiye ve Suudi Arabistan hükümetlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin desteğiyle temmuzda Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl anlaşması sayesinde de 4,3 milyon metrik tondan fazla tahıl ve gıdanın ihracının gerçekleştiğini hatırlatan Guterres, tahıl ve gıda taşıyan gemilerin Afganistan, Afrika ve Yemen dahil 29 ülkeye gittiğini aktardı.

Guterres, BM'nin Rusya ile amonyum nitrat dahil olmak üzere Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara erişimi için bir mutabakat da imzaladığını belirtti.

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