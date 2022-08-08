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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer silahlara sahip ülkelere, ilk kullanan taraf olmama çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), nükleer silahlara sahip ülkeleri atom cephaneliklerini ilk kullanan taraf olmama taahhüdüne bağlı kalmaya davet etti.

Çağla Güngör   | 08.08.2022
BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer silahlara sahip ülkelere, ilk kullanan taraf olmama çağrısı

Ankara

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guterres, nükleer güce sahip ülkeleri, uluslararası gerilimin artmasıyla nükleer silahlanma yarışının geri döndüğü konusunda uyardı.

Nükleer silahları olan ülkelerden, bu silahları ilk kullanan taraf olmamayı ve nükleer silahları olmayan ülkeleri tehdit etmemeyi taahhüt etmelerini isteyen Guterres, "Bence kimse nükleer savaş fikrini kabul edemez. Bu, gezegenin felaketi olacaktır. Kimse nükleer silahı ilk kullanan taraf olmazsa nükleer savaş da olmaz." dedi.

Guterres, Ukrayna’nın en büyük nükleer santraline sahip Zaporijya kentinin 4 Ağustos'ta Rusya tarafından bombalanması üzerine, "Nükleer santrale yapılabilecek herhangi bir saldırı intihardır." diye konuştu.

Silahlanma yarışında milyarlarca doların harcandığına dikkat çeken Guterres, bu paranın iklim değişikliği, yoksulluk ve uluslararası toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Guterres yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimlerin yükseldiği ve nükleer tehdidin yeniden gündeme geldiği bir zamanda, Japonya’nın barış konusunda güçlü ve tutarlı tutumunun her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, 6 Ağustos 1945’teki atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya’nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti.

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