Dolar
36.61
Euro
39.91
Altın
2,913.02
ETH/USDT
1,866.00
BTC/USDT
81,795.00
BIST 100
10,438.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki olayların faillerinden hesap sorulması gerektiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin sahil kesiminde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, "İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Zeynep Katre Oran  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki olayların faillerinden hesap sorulması gerektiğini belirtti

Ankara

Guterres, X hesabından, Suriye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'nin sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Guterres, "Dökülen kan derhal durdurulmalı. Siviller korunmalı. İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart’ta sona erdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara ilişkin 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Göktaş: Gazze’de kadınlar temel haklardan mahrum bırakılmanın en ağır yükünü taşımaktadır
Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki olayların faillerinden hesap sorulması gerektiğini belirtti

İsrail Savunma Bakanı, Suriye'de işgal ettikleri bölgede "süresiz" kalmak için hazırlık yaptıklarını söyledi

Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi
Suriye'nin sahil bölgesindeki olayları soruşturan komite çalışmalarına başladı

Suriye'nin sahil bölgesindeki olayları soruşturan komite çalışmalarına başladı
Türk Kızılay, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor

Türk Kızılay, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet