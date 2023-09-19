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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası kurumlar ve BM reformuyla ilgili "Reformun alternatifi statüko değildir. Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş." dedi.

Şerife Çetin, Tuğçenur Akgün  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Guterres, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yaptı..

Çok kutuplu bir dünyanın oluşmaya başladığına işaret eden Guterres, "Çok kutuplu dünyanın güçlü ve etkili çok taraflı kurumlara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Guterres, "yönetimin zaman içinde takılı kaldığını" ve dünyanın dengesinin bozulduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi ve Bretton Woods sisteminin bu durumun örneklerini teşkil ettiğini söyledi.

"Dünya değişti, kurumlarımız aynı kaldı"

Söz konusu kurumların 1945 yılının siyasi ve ekonomik gerçeklerini yansıttıklarını dile getiren Guterres, "Dünya değişti ancak kurumlarımız aynı kaldı." vurgusu yaptı.

Guterres, dünyayı yansıtmayan kurumlarla sorunların çözülemeyeceğine dikkati çekerek, "Sorun çözmek yerine sorunun bir parçası haline geliyorlar. Bölünmeyi derinleştiriyorlar." açıklamasında bulundu.

"21. yüzyılın ekonomik ve siyasi gerçekleri uyarınca eşitlikçilik, dayanışma ve evrenselliğe dayalı, BM Şartı ve uluslararası hukuk prensiplerine bağlı olarak çok taraflı kurumlarımızı yenilemenin tam zamanı" ifadelerini kullanan Guterres, "Bu, BM Güvenlik Konseyi'ni bugünün dünyasına uyumlu bir şekilde reform etmek anlamına geliyor." diye konuştu.

"Ya reform ya kopuş"

Küresel finans mimarisinin de yeniden tasarlanması gerektiğine işaret eden Guterres, bunun ayın zamanda gelişmekte olan ülkelere de hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, reformun bir "güç" meselesi olduğunun farkında olduğunu ve "hayallere kapılmadığını" söyledi.

Üye ülkeler arasında çıkar ve gündem çatışması bulunduğunu belirten Guterres, "Reformun alternatifi statüko değildir. Reformun alternatifi daha fazla bölünmedir. Ya reform ya da kopuş." mesajını verdi.

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