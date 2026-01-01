Dolar
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail Meclisi'nin UNRWA'ya yönelik aldığı kararları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınadı.

Islam Doğru  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail Meclisi'nin UNRWA'ya yönelik aldığı kararları kınadı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail Meclisi'nin 29 Aralık 2025 tarihinde UNRWA Operasyonlarını Durdurma Yasası'nda yaptığı değişiklikleri kınamaktadır. Bu değişiklikler, UNRWA'nın faaliyetlerini ve görevlendirilmiş faaliyetlerini yürütme yeteneğini daha da engellemeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yasa ve değişikliklerin UNRWA'nın statüsü ve uluslararası hukuk çerçevesiyle tutarsız olduğu ve derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, UNRWA'nın, BM'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Genel Sekreterin, Gazze'de ve bölgenin diğer yerlerinde Filistin halkına hizmet etmede vazgeçilmez bir rol oynayan UNRWA'ya olan güçlü desteğini yinelediği ifade edilerek, İsrail'e BM Şartı ve BM Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

İsrail ordu radyosu, İsrail Meclisi'nin UNRWA ofislerine elektrik ve suyun kesilmesini öngören yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamayla kabul ettiğini duyurmuştu.
İsrail yasalarına göre, bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

Öte yandan İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.

