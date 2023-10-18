BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki hastaneye saldırıyı şiddetle kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.
New York
Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı.
Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır." vurgusunda bulundu.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.