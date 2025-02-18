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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: "Çok taraflı işbirliği, Birleşmiş Milletlerin atan kalbidir"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "çok taraflı işbirliği" düşüncesinin BM'nin varlığının ana sebeplerinden biri olduğunu ve BM Güvenlik Konseyinin çok taraflı yapısının güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini belirtti

Mücahit Oktay  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
BM Genel Sekreteri Guterres: "Çok taraflı işbirliği, Birleşmiş Milletlerin atan kalbidir"

New York

Guterres, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi kapsamında BMGK'de yapılan "Çok taraflılığı uygulama, küresel yönetimi iyileştirme ve reforme etme" başlıklı toplantıda konuştu.

"Çok taraflı işbirliği, Birleşmiş Milletlerin atan kalbidir." diyen Guterres, BMGK'nin Eylül 2024'te kabul ettiği "Gelecek Paktı" sözleşmesini hatırlatarak, bunun içeriğinde yer alan "Çok taraflılığa güven" temasına işaret etti.

Guterres, "Gelecek Paktı'ndaki çözümlerin rehberliğinde, çok taraflılık daha da güçlü bir barış aracı haline gelebilir. Ancak çok taraflılık, her bir ülkenin buna olan bağlılığı kadar güçlüdür." ifadesini kullandı.

BM'nin kuruluşundan bu yana 80 yıl geçtiğine işaret eden Guterres, bu kurumun "İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğduğunu" ve amacının üçüncü bir dünya savaşının önlenmesi yönünde atılan adımlarla şekillendiğini vurguladı.

Guterres, BMGK üyelerine yönelik konuşmasında, "Uluslararası işbirliği için donanıma sahibiz ancak yazılımın güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Bu güncellemede "bugünün gerçeklerini yansıtacak şekilde" bir değişiklik olması gerektiğini söyleyen Guterres ayrıca, Gelecek Paktı'nın 21. yüzyılda küresel yönetimi güçlendirme ve güveni yeniden inşa etme hedeflerinden bahsetti.

Antonio Guterres ayrıca, "Bu Konsey'in de çok iyi bildiği gibi, barış daha da erişilemez bir noktaya itiliyor; işgal altındaki Filistin topraklarından Ukrayna'ya, Sudan'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ve ötesine." diye konuştu.

Nükleer savaş ihtimalinin "korkunç şekilde, açık ve mevcut bir tehlike olmaya devam ettiğini" dile getiren Guterres, üye devletleri, BM Sözleşmesi'nde yer alan "egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığa saygı" gibi ilkeler içeren taahhütlerine uymaya çağırdı.

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