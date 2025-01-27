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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin dış yardımları askıya almasından endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiği" bildirildi.

Şerife Çetin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin dış yardımları askıya almasından endişe duyuyor

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Genel Sekreter'in dünya genelinde zor durumda olan toplumlara yardım sağlamak için ilave istisnaların gözetilmesini talep ettiğini aktaran Dujarric, bu toplumların hayatlarının insani yardım desteğine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiğini" söyledi.

Genel Sekreter'in yeni ABD yönetimiyle ilerlemeye hazır olduğunu kaydeden Dujarric, ABD'nin en fazla yardım sağlayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, birlikte yapıcı şekilde hareket etmenin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının yetkililer ve büyükelçiliklere gönderdiği, basına sızdırılan bildiride, ABD'nin mevcut dış yardımları askıya aldığı kaydedilmişti.

Bildiride, sadece acil gıda yardımı ile "İsrail ve Mısır'a yönelik askeri finansman" için istisnalar getirildiği belirtilmişti.

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