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Dünya

BM Genel Sekreteri, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım geçişini memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına insani yardım geçişini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
BM Genel Sekreteri, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım geçişini memnuniyetle karşıladı Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

New York

BM Genel Sekreteri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM'nin insani yardım operasyonlarında "kilit öneme" sahip olduğu belirtildi.

Suriye'de insani yardım ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, Guterres'in üye ülkelere çabalarını artırma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, BM'nin hayat kurtarıcı yardımlarının Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına geçişini memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

BM, bugün Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırmıştı.

Kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmıştı.

BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına yardım gönderilmemişti.

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