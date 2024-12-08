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Dünya

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, Suriye'deki gelişmelerin ardından bölgeyi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'de olayların "dikkat çekici hızda" ilerlediğine işaret ederek, çok yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, Suriye'deki gelişmelerin ardından bölgeyi ziyaret edecek

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Suriye'de 10 yıldan fazla süren ihtilafın milyonlarca kişiyi yerinden ettiğine dikkati çeken Fletcher, halihazırda olayların "dikkat çekici hızda" ilerlediğini kaydetti.

Fletcher, "İhtiyaçları olan kişilere nerede olurlarsa olsunlar, her zaman yardım sağlayacağız." ifadesini kullanarak, tüm tarafların sivilleri, sivil altyapıları, insani yardım çalışanları ve operasyonlarını korumak, gönüllü olarak dönmek isteyenlere izin vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Suriye ve bölgedeki insani yardım ekipleriyle yakın irtibatta olduğunu aktaran Fletcher, işbirliği ve açık iletişimin güçlü şekilde devam ettiğini belirtti.

Fletcher, "Aynı zamanda bölgeye çok yakın zamanda gerçekleştireceğim ziyaret öncesinde temel ortaklarla da görüşeceğiz." ifadesini kullandı.



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