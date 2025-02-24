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Dünya

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Islam Doğru  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden tasarıyı kabul etti

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Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi.

Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi.

AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor.

Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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