FIFA Kokart Töreni
logo
Dünya

BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, AB'ye BM'yi savunma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, dünyanın BM'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) BM'yi savunma çağrısı yaptı.

Şerife Çetin  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, AB'ye BM'yi savunma çağrısında bulundu

Brüksel

Baerbock, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

2026'nın ilk 40 gününde Venezuela, İran ve Grönland'dan Ukrayna, Gazze ve Sudan'a kadar birçok krizle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Baerbock, "Uluslararası düzen sadece baskı altında değil, aynı zamanda saldırı altında." dedi.

Daha da endişe verici yeni bir kriz türüyle de karşı karşıya olunduğunu söyleyen Baerbock, bunun uluslararası hukuka açıkça meydan okuyan çatışmalar olduğunu dile getirdi.

"Dünyanın BM'ye ihtiyacı var"

Baerbock, "güçlü olanın haklı olduğu" bir dünyaya doğru bu jeopolitik kaymanın bir sorun olduğuna değinerek, "Bu nedenle Avrupa'nın, BM'yi savunması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü dünyanın BM'ye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Gerçeğin savunulmasının şart olduğunun altını çizen Baerbock, yanlış bilgi, yalanlar, mitler ve dezenformasyonla dolu bir dünyada yaşandığını dile getirdi.

Baerbock, Grönland örneğinin, gerçeği kararlı, hızlı ve kolektif biçimde savunmanın sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu savundu.

Gerçeği savunmanın gerçekler konusunda pazarlık yapılamayacağı anlamına geldiğini ifade eden Baerbock, "Gümrük tarifelerinden kaçınma umuduyla, uyum sağlamak adına gerçekleri görmezden gelemeyiz. Gerçeği savunmak bir seyirci sporu değildir. Bizler, adaletsizlik yaşanırken kenardan izleme lüksüne sahip seyirciler değiliz. Sessizlik bir tercihtir ama eylem de bir tercihtir." diye konuştu.

Baerbock, kimsenin bunu tek başına yapamayacağını da belirterek, "Ne AB ne Kanada ne Ukrayna veya Afrika Birliği, ne Hindistan ne de Meksika. Bunu birlikte yapmalıyız ve birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olabildiğimizi gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşa ettiğimiz her şeyi dağıtmak isteyenlere izin veremeyiz"

"Elbette BM mükemmel değil." diyen Baerbock, uluslararası örgütte 80 yılı aşkın sürede mükerrerlikler ve aşırı bürokrasi oluştuğunu söyledi.

Baerbock, "Ancak dünya, tek bir gün bile BM olmadan daha iyi bir yer olmazdı." ifadesini kullandı.

Kusurların güçlenme ve iyileştirme için fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Baerbock, "Yıkmak ve ortadan kaldırmak için değil. Eksiklikleri veya aksaklıkları silah haline getirerek inşa ettiğimiz her şeyi dağıtmak isteyenlere izin veremeyiz. Ayrıca dünya barışının sorumluluğunu münhasır kulüplerin üstlenmesine de izin vermeyeceğiz." dedi.

Baerbock, BM'nin halihazırda varoluşsal bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğuna da değinerek, AB ülkelerinin BM'yi korumak ve güçlendirmek için katkı paylarını zamanında ve eksiksiz ödemesi gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri adaylığıyla da ilgili konuşan Baerbock, tüm üye ülkelerin bir kadının seçilmesini desteklediğini söyledi.

Baerbock, "İnsan haklarından sorumlu bir örgütün, 80 yıl boyunca en üst makamına hiçbir zaman bir kadını seçmemiş olması, insanı düşündürüyor. Sıklıkla 'aday yok' iddiası kullanılıyor. Oysa dünyada 4 milyar potansiyel aday var." diye konuştu.

