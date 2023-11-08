Dolar
28.52
Euro
30.42
Altın
1,960.84
ETH/USDT
1,886.00
BTC/USDT
35,370.00
BIST 100
7,889.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur

Muhammet İkbal Arslan  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
BM: Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur

Cenevre

BM Raportörü Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

BM Raportörü, şöyle devam etti:

"Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: 6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Kuzey ışıkları"nın kutuplar dışındaki ülkelerde "görsel şölenini" giderek artırması bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti

BM: Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur

KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü

Bazı ABD'li diplomatların hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirdiği iddia edildi

Bazı ABD'li diplomatların hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirdiği iddia edildi
Kanadalı şair Kaur, Beyaz Saray'ın davetini ABD'nin İsrail'e desteği nedeniyle reddetti

Kanadalı şair Kaur, Beyaz Saray'ın davetini ABD'nin İsrail'e desteği nedeniyle reddetti
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet