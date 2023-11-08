BM: Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur
Cenevre
BM Raportörü Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur." ifadelerini kullandı.
BM Raportörü, şöyle devam etti:
"Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.