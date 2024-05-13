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Dünya

BM: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi, Filistinliler için ölüm kalım meselesi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin engellenmesinin, aralıksız bombardımanlar ve gıda güvensizliği nedeniyle acı çeken Filistinliler için "ölüm kalım meselesi" olduğunu bildirdi.

Mehmet Alaca  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
BM: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi, Filistinliler için ölüm kalım meselesi

Ankara

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesi ardından Gazze'ye insani yardımların girişi engellenirken, UNRWA açıklamasında, ​​​Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin kısıtlanmasının, aralıksız bombardımanlar ve gıda güvensizliği nedeniyle halihazırda acı çeken Filistinliler için "ölüm kalım meselesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İnsani yardım için derhal ve acilen güvenli geçişe ihtiyacımız var." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

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