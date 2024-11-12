Dolar
34.37
Euro
36.52
Altın
2,599.69
ETH/USDT
3,284.30
BTC/USDT
89,250.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

Birleşmiş Milletler (BM), "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." uyarısını yaptı.

Şerife Çetin  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aylarca süren müzakere ve görüşmelerin ardından bugün ilk defa Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki Kissufim bölgesinden Gazze'ye gıda yardım sevkiyatı yapabildiğini belirten Dujarric, buradan 15 tır gıda yardımı yapıldığını kaydetti.

Dujarric, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ayın ekim olduğunu belirterek, WFP'nin yardıma muhtaç insanların sadece yarısına ulaşabildiğini bildirdi.

Kissufim'den geçitin sürekli olarak erişime açık olması halinde durumda düzelme olabileceğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğine işaret etti.

Dujarric, "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." uyarısında bulundu.

Gazze'de çok sayıda kişinin aç, hasta ve yardıma muhtaç olduğunu belirten Dujarric, acilen Gazze'ye kara yolundan daha fazla geçiş noktalarının açılması gerektiğini dile getirdi.

Dujarric, Gazze'ye insani yardım sevkiyatına ilişkin idari ve fiziksel kısıtlamaların kaldırılmasının şart olduğunu ifade ederek, ticari tırların girişindeki düşüşün de piyasadaki istikrarı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kissufim'den geçit noktasının açılmasıyla ilgili beklentilerin sorulması üzerine Dujarric, "Beklentilerin yerine getirilmemesinden artık tükendik. Tüm geçiş noktalarının açılmasını ve giden yardımın insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmiyor, o yüzden görmek istediğimizi dile getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Benzer haberler

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini iddia etti

BM: Sudan kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü
Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu insani yardımların Gazze'ye girişini engelliyor

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu insani yardımların Gazze'ye girişini engelliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet