BM: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösteriyor
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatmasının uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösterdiğini bildirdi.
New York
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki yıkıma dikkati çektiğini belirtti.
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"Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmanın meydana getirdiği çok büyük yıkım, savaşın uluslararası hukuka saygı duyulmadan yürütüldüğünü gösteriyor." diyen Haq, ailelerin bulundukları yerlerde kapana kısıldıklarını ve hareket edemediklerini söyledi.
Haq, Cibaliya'da 50 bin ila 70 bin kişinin bulunduğunu belirterek, İsrail'in saldırıları sonrasında kuzeyden merkeze 63 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.
"Gazze'nin kuzeyi için çağrılarımız sürüyor"
"BM Günü'nde Gazze'nin kuzeyindeki halka mesajınız nedir?" sorusuna Haq, "Onlar için çağrılarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın onları duyması ve ihtiyaçlarını görmesi için çabalamaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.
Haq, onların da tüm insanlar gibi korunma hakkına sahip olduğunu belirterek, BM personelinin de Gazze'de çok zor koşullarda görevini yerine getirmeye çalıştığını anımsattı.
BM'nin Gazze'de 230'dan fazla personelini kaybettiğini ifade eden Haq, "Bizim personelimiz de aynı baskı, açlık, yerinden edilme ve ölüme maruz kalıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.