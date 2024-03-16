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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki çocukların üçte birinin akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Hacer Çakır  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip

İstanbul

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin hızla yayıldığını ve Gazze'de benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtti.

"Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri akut yetersiz beslenmeden muzdarip." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, kaybedecek zaman olmadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk sayısının bir ayda 2 katına çıktığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletlere ait diğer kuruluşlar da Aralık 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kıtlık riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Ocak ayında çocuklarda akut yetersiz beslenmeye ilişkin acil durum eşiklerinin aşıldığı kaydedilmişti.

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