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Dünya

BM: Gazze'deki prematüre bebekler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki prematüre bebeklerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Raşa Evrensel, Gülşen Topçu  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
BM: Gazze'deki prematüre bebekler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ölümle karşı karşıya

İstanbul

UNFPA, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları, kuşatmaları, ilaç ve yakıt eksikliği ve yaygın bulaşıcı hastalıklar nedeniyle Gazze'deki prematüre bebekler yakın bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesine yer verilen paylaşımda, bu trajedinin derhal son bulmasının gerektiği kaydedildi.

UNFPA, "çocuklar hedef değildir." diyerek derhal ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki pek çok hastaneye havadan saldırı düzenleyip hizmet dışı bıraktı. Kara harekatının başlamasının ardından ise hastaneleri kuşatma altına aldı ve buraları askeri kışlaya çevirdi.

Bunlardan sonuncusu güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır ve Filistin Kızılayı'na bağlı Emel hastaneleri oldu. İsrail ordusunun, bu iki hastanedeki kuşatması yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

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