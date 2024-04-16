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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar, korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
BM: Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda

Cenevre

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket durumunu çözüme kavuşturmak bir öncelik olarak kalmalı." diye konuşan Shamdasani, İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişine ve dağıtılmasına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye devam ettiğini söyledi.

Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini bombaladığını belirterek, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, Filistinlilerin, çoğunlukla İsrail askerlerinin eşlik ettiği veya desteklediği yüzlerce İsrailli yerleşimcinin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı.

Shamdasani, "işgalci güç" olarak İsrail'in Batı Şeria'da kamu düzenini ve güvenliğini yeniden tesis etmek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti.

"İsrail güvenlik güçleri, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına aktif katılımını ve desteğini derhal sonlandırmalı." diyen Shamdasani, İsrail yetkililerinin, sorumlulardan hesap sormak dahil bu saldırıları önlemesi gerektiğini bildirdi.

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