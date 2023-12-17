Dolar
29.00
Euro
31.79
Altın
2,019.83
ETH/USDT
2,236.90
BTC/USDT
41,992.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Raşa Evrensel, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
BM: Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

İstanbul

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki büyük gıda krizi nedeniyle hamile ve emziren kadınların kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riski altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121’e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kudüs cephesi, Filistin cephesi dün hiç yalnız kalmadı, bugün de yarın da yalnız kalmayacaktır
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'ye sahip çıkmak çok değerlidir

Benzer haberler

AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: Pişman değilim

AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: Pişman değilim

Meloni, İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını istediklerini belirtti

İsrail'in Gazze'de Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

BM: Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

BM: Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet