Dolar
28.44
Euro
30.51
Altın
1,979.93
ETH/USDT
1,894.30
BTC/USDT
34,990.00
BIST 100
7,868.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
BM, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.

Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.

Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü"

BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.

Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.

Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.

"İnsani ateşkes. Hemen şimdi"

Guterres, "Önümüzdeki yol açık. İnsani ateşkes. Hemen şimdi." diye konuştu.

Şiddetin artması ve çatışmanın genişlemesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasında" olduğunu ifade etti.

Guterres, Gazze'de çoğu aile fertleriyle birlikte öldürülen 89 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının yasını tuttuğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 159 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Benzer haberler

BM'den 4 çocuğu ve 3 aile bireyini kaybeden AA kameramanına başsağlığı mesajı

BM'den 4 çocuğu ve 3 aile bireyini kaybeden AA kameramanına başsağlığı mesajı

BM, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Gazze için "kuralsız" saldırı iması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Gazze için "kuralsız" saldırı iması
Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi

Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi
Gazze'de bir ayda öldürülenlerin sayısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı

Gazze'de bir ayda öldürülenlerin sayısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet