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Dünya

BM, Fransız sporculara yönelik başörtüsü yasağını doğru bulmuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklanmasının doğru bulunmadığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
BM, Fransız sporculara yönelik başörtüsü yasağını doğru bulmuyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Fransa'da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklanmasına ilişkin, "İnsan Hakları Ofisi, genel manada kimsenin bir kadına ne giyip giymemesi gerektiğini dayatmaması gerektiğini belirtiyor." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin "2024'te yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. BM'nin insan hakları kriterleri böyle bir yasağın meşruluğunu doğruluyor mu? Bu kararı demokratik normlar ve insan hakları evrensel beyannamesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Hurtado, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) göre, bu sözleşmeye taraf ülkelerin, aşağılayıcı, üstünlükçü veya cinsiyetçi olan herhangi bir sosyal ya da kültürel kalıbı değiştirmek için tüm önlemleri alma yükümlülüğüne sahip olduğunu kaydetti.

Hurtado, "Bir gruba yönelik ayrımcı uygulamalar zararlı sonuçlar doğurabilir. Uluslararası insan hakları standartlarına göre, din, inanç veya seçimlerin ifade edilmesini kısıtlamak, yalnızca güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili meşru kaygıları ele alan, gerçekten spesifik koşullar altında kabul edilebilir. İnsan Hakları Ofisi, genel manada kimsenin bir kadına ne giyip giymemesi gerektiğini dayatmaması gerektiğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirmişti.

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