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Dünya

BM, bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin kuzeyine geçtiğini tahmin ettiklerini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, son bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçtiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
BM, bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin kuzeyine geçtiğini tahmin ettiklerini bildirdi

Hamilton

Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde insanların evlerine döndüğünü söyleyen Dujarric, "Bugün itibarıyla BM ve insani yardım ortakları, geçtiğimiz hafta 545 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçtiğini tahmin ediyor." diye konuştu.

Dujarric, 36 binden fazla kişinin kuzeyden güneye geçtiğinin belirlendiğini söyledi.

İnsani yardım operasyonları

Gazze'de insani yardım operasyonlarının "genişletildiğini" vurgulayan Dujarric, Gazzeli çocukların kaybolmasının önlenmesi için 4 yaş altındaki 30 binden fazla çocuğa kimliklerinin belirlenmesini sağlayan bileklikler dağıtıldığını kaydetti.

250'den fazla çocuğun bu yolculuklarda ailelerinden ayrı düştüğünü söyleyen Dujarric, söz konusu bilekliklerin "kritik öneme" sahip olduğunun altını çizdi.

İsrail'in saldırıları hatırlatıldı

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine yönelik saldırılarına da değinen Dujarric, İsrail'in dün 50'den fazla ailenin yaşadığı 20 konutu yıktığını belirtti.

Dujarric, "(BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi) OCHA, savaş benzeri taktiklerin uygulandığı konusunda uyarıda bulunarak, standartları aşan güç kullanımına ilişkin endişelerini yineledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.

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