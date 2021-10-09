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Dünya

BM, Bangladeş hükumeti ile Arakanlı mültecilere yardım konusunda anlaşmaya vardı

Ekip   | 09.10.2021
BM, Bangladeş hükumeti ile Arakanlı mültecilere yardım konusunda anlaşmaya vardı

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Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş’in Bhasan Char Adası’na yerleştirilen Arakanlı mültecilere yardım konusunda hükûmet ile anlaşmaya vardı.

Bangladeş'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ofisinden yapılan açıklamada, Bangladeş ile Mutabakat Anlaşması (MoU) imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu mutabakat ile BM’nin Ada’da bulunan mültecilere yapacağı yardımların yasal çerçevesi çizildi.

Bangladeş hükûmeti, bugüne kadar yaklaşık 20 bin Arakanlıyı Bhasan Char’a yerleştirdi.

BM heyeti ilk kez 17 Mart’ta Ada’yı ziyaret etmiş, daha sonra da Ada’da mültecilerin yaşam koşullarına ilişkin incelemelerde bulunmuştu.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

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