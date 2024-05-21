Dolar
32.19
Euro
34.97
Altın
2,424.62
ETH/USDT
3,730.00
BTC/USDT
69,878.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesiden beri yardım girişi olmadı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
BM: ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesiden beri yardım girişi olmadı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu belirten Dujarric, bu nedenle Gazze'ye 82 bin tonluk gıda ve ilaç yardımının girişinin yapılamadığını ifade etti.

Dujarric, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın temelde açık olduğunu ancak erişimde sıkıntı yaşandığını belirtti.

ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını kaydeden Dujarric, en son cumartesi günü 16 yardım tırının buradan kalktığını ancak sadece 5'inin depoya ulaşabildiğini dile getirdi.

Dujarric, tırların daha önce yardım gitmeyen bölgeden geçerken insanlar tarafından durdurulduğunu ifade etti.

"Kendimi bu insanların yerine bile koyamıyorum. Kaç kez yerlerinden edildiler, bir daha nereden yemek geleceğini bilmiyorlar. Gıda olan bir tır gördüğünde de durduruyorlar." diyen Dujarric, yeterli insani yardımın sağlanmadığını vurguladı.

Dujarric, İsrail'in açlığı bir savaş metodu olarak kullanıp kullanmadığı hakkında yasal bir açıklama yapamayacağını belirterek, "İsrailli yetkililere Gazze'ye yeterli yardım girmesine izin vermediklerini çok çok açık bir şekilde söylüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Cenin'e saldırısı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırısına ilişkin ise Dujarric, "İşgal altındaki Batı Şeria'da sivillerin maruz kaldığı şiddetten çok derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, henüz konuya ilişkin tüm detayları bilmediğini söyledi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun ve şiddetli saldırılar başlattığı tarihten bu yana Cenin kentine 72 kez askeri operasyon düzenledi. Bu saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 121 Filistinli öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da "1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı" düzenlendi
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri
Gürcistan'da "Türkiye Gürcistan Dostluğu" temalı resim yarışması yapıldı

Benzer haberler

ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır

ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır

BM: ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesiden beri yardım girişi olmadı

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

BM: Dünya genelindeki çatışmalarda sivil ölümler 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72 arttı

BM: Dünya genelindeki çatışmalarda sivil ölümler 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72 arttı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum
İsrail'in Gazze'de iki eve düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 8 sivil öldü

İsrail'in Gazze'de iki eve düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 8 sivil öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet