Dolar
34.27
Euro
37.64
Altın
2,642.74
ETH/USDT
2,444.10
BTC/USDT
63,237.00
BIST 100
9,031.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Gazze soykırımının birinci yılı

BM: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5,6 milyondan fazla tıbbi destek sağladık

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere "5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını açıkladı.

Islam Doğru  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
BM: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5,6 milyondan fazla tıbbi destek sağladık

New York

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere "5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

"Kuruluşlarımız, Gazze'deki Filistinlilere mümkün olan her yerde hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ediyor." diyen Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 7 Ekim'den bu yana Gazze genelinde" 5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını belirtti.

Dujarric, UNRWA'nın ayrıca son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişiye iki kez, yaklaşık 347 bin kişiye de üç kez başta un olmak üzere gıda yardımında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan sahada bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının da Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduklarını ilettiklerini aktaran Dujarric, Gazze'de İsrail tarafından sivillere yönelik tahliye taleplerinin ve bombalamaların devam ettiğini hatırlattı.

Dujarric, "OCHA, sivillerin tahliye edilmesi emrinin, gidecekleri güvenli bir yerleri ve hayatta kalmak için barınak ve ilaç temini yoksa onları güvende tutmayacağını vurguluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Denetimli serbestlik uygulamaları) Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız
Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin yargılamaya devam edildi

Benzer haberler

BM: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5,6 milyondan fazla tıbbi destek sağladık

BM: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 5,6 milyondan fazla tıbbi destek sağladık

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Azerbaycan'la barış mümkün ve ulaşılabilir mesafede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi bir utanç vesilesidir

Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi

Macron, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteğini yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
BM Raportörü: "Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor"

BM Raportörü: "Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet